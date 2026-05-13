Губернатор Белгородской области Гладков ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Гладков ушел в отставкуРегион возглавил участник программы «Время героев» Александр Шуваев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По информации источников «Ведомостей», Гладков может стать послом России в Абхазии. Ранее источники также сообщали, что он может перейти на работу в федеральное правительство, заняв должность замминистра.
16 апреля Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели. В это время обязанности губернатора Белгородской области исполняет его заместитель Александр Лоренц.
О том, что власти обсуждают возможную смену главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, «Ведомости» сообщили 6 апреля со ссылкой на три источника, близкие к АП. Первый срок полномочий у Гладкова истекает осенью 2026 г. один из собеседников говорил, что рейтинги у Гладкова в регионе высокие, однако, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что губернатор уже отработал один срок, его могут ротировать.
10 апреля «Ведомости» писали, что заместитель губернатора Иркутской области Шуваев рассматривается на должность губернатора региона.
Шуваев – кадровый военный, участник боевых действий на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте 2008 г., в операции в Сирии и в специальной военной операции на Украине. Он является Героем России. Также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. Кроме того, он участник второго потока кадровой программы для военных «Время героев». В январе 2026 г. был назначен замгубернатора Иркутской области.
Гладкову 57 лет. Он родился в Пензенской области. Его карьера во многом связана с ЗАТО Заречный, главой которого он был до 2016 г. Потом он стал заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике, а в 2018 г. – зампредом правительства Ставрополья. Белгородскую область Гладков возглавил в 2020 г. После начала спецоперации, область постоянно обстреливается со стороны ВСУ.
13 мая также подал в отставку губернатор Брянской области подал в отставку по собственному желанию, врио главы региона назначен Егор Ковальчук.