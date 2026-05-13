IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%
Политика /

Чем известен врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Регион возглавил Герой России, прошедший Грузию, Сирию и Украину
Денис Куренев
Официальный канал губернатора Иркутской области
Участник спецоперации и программы «Время героев» Александр Шуваев назначен губернатором Белгородской области, сменив на этом посту Вячеслава Гладкова. О том, чем известен новый глава региона, – в справке «Ведомостей».

Шуваев родился в 1981 г. в Новом Осколе Белгородской области. После школы поступил в Рязанский институт Воздушно-десантных войск, который окончил в 2002 г.

Военную службу начал в Омске, затем был переведен в гвардейский десантно-штурмовой полк в Ставрополе. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 г.

В 2015 г. Шуваев окончил Общевойсковую академию ВС России и был назначен замкомандира 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в Ульяновске, спустя два года стал командиром 51-го гвардейского парашютно-десантного полка в Туле. Участвовал в российской военной операции в Сирии.

После начала спецоперации на Украине Шуваев командовал мотострелковой бригадой, сформированной в ЛНР, и участвовал в занятии Северодонецка и Лисичанска. Позднее стал командующим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В июне 2025 г. Шуваев стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», созданной по инициативе президента. Ее цель – подготовка участников спецоперации для работы на руководящих должностях в органах власти. После завершения обучения проходил стажировку в органах власти, а в январе 2026 г. он был назначен заместителем губернатора Иркутской области, курировал взаимодействие с правоохранительными органами.

Шуваев за боевые заслуги удостоен звания Героя России. Является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского, а также трех орденов Мужества.

