ЕК заявила о планах интегрировать системы ПВО со спутниками Copernicus и Galileo
Евросоюз намерен интегрировать национальные системы противовоздушной обороны с гражданскими спутниковыми платформами Copernicus и Galileo для повышения возможностей мониторинга и противодействия угрозам. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.
Выступление было посвящено вопросам реагирования ЕС на вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство стран Прибалтики.
«Мы намерены интегрировать национальные системы мониторинга и перехвата дронов с нашими спутниковыми системами Copernicus и Galileo», – сказала фон дер Ляйен, отметив, что это «значительно повысит ситуационную осведомленность» (цитата по ТАСС).
5 мая сообщалось, что Евросоюз объявил о создании альянса по развитию беспилотных технологий совместно с Украиной. В Еврокомиссии тогда сообщали, что новая структура займется поддержкой разработки передовых технологий в сфере БПЛА и систем противодействия им. Альянс станет частью более широкой стратегии ЕС по развитию оборонного потенциала. Как отмечалось, в число учредителей объединения войдут компании и организации из ЕС и Украины, имеющие опыт работы в сфере оборонных беспилотников.