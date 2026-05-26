CNY Бирж.10,523-0,8%CHKZ16 550-2,07%BISVP10,63-2,03%IMOEX2 588,59-0,37%RTSI1 137,83-0,54%RGBI118,88-0,19%RGBITR781,56-0,16%
Главная / Политика /

ЕК заявила о планах интегрировать системы ПВО со спутниками Copernicus и Galileo

Евросоюз намерен интегрировать национальные системы противовоздушной обороны с гражданскими спутниковыми платформами Copernicus и Galileo для повышения возможностей мониторинга и противодействия угрозам. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.

Выступление было посвящено вопросам реагирования ЕС на вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство стран Прибалтики.

«Мы намерены интегрировать национальные системы мониторинга и перехвата дронов с нашими спутниковыми системами Copernicus и Galileo», – сказала фон дер Ляйен, отметив, что это «значительно повысит ситуационную осведомленность» (цитата по ТАСС).

5 мая сообщалось, что Евросоюз объявил о создании альянса по развитию беспилотных технологий совместно с Украиной. В Еврокомиссии тогда сообщали, что новая структура займется поддержкой разработки передовых технологий в сфере БПЛА и систем противодействия им. Альянс станет частью более широкой стратегии ЕС по развитию оборонного потенциала. Как отмечалось, в число учредителей объединения войдут компании и организации из ЕС и Украины, имеющие опыт работы в сфере оборонных беспилотников.

