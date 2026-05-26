ЕК заявила о планах интегрировать системы ПВО со спутниками Copernicus и Galileo

5 мая сообщалось, что Евросоюз объявил о создании альянса по развитию беспилотных технологий совместно с Украиной. В Еврокомиссии тогда сообщали, что новая структура займется поддержкой разработки передовых технологий в сфере БПЛА и систем противодействия им. Альянс станет частью более широкой стратегии ЕС по развитию оборонного потенциала. Как отмечалось, в число учредителей объединения войдут компании и организации из ЕС и Украины, имеющие опыт работы в сфере оборонных беспилотников.