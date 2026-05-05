Евросоюз объявил о формировании альянса по развитию БПЛА с Украиной

Еврокомиссия объявила о создании альянса Евросоюза (ЕС) и Украины по беспилотникам. Об этом сообщается на сайте европейского ведомства.

В рамках инициативы открыт прием заявок на участие в качестве учредителей нового альянса. Как ожидается, что он будет направлен на укрепление безопасности и обороны ЕС и Украины за счет развития инновационной промышленной экосистемы в сфере БПЛА.

В Еврокомиссии отметили, что структура будет поддерживать разработку передовых технологий дронов и средств противодействия им. Альянс станет частью более широкой стратегии ЕС по развитию оборонных возможностей, включая «Дорожную карту оборонной готовности до 2030 г.» и план действий по безопасности дронов.

Учредители альянса будут отобраны среди компаний и организаций, имеющих опыт работы в сфере оборонных беспилотников в ЕС и на Украине. Они сформируют первый управляющий совет и определят приоритеты деятельности объединения.

1 мая Financial Times писала, что лидеры стран ЕС дали понять Киеву, что вступление Украины в союз в ближайшей перспективе маловероятно. Отказ ускорить процесс присоединения вызвал недовольство в Киеве, а риторика украинских властей, по словам европейских чиновников, осложняет поиск компромисса.

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 г. и настаивает на вступлении уже к 2027 г., но страны ЕС сочли такие сроки нереалистичными.

