CNY Бирж.10,469-1,3%CHKZ16 550-2,07%BISVP10,31-4,98%IMOEX2 580,25-0,69%RTSI1 134,17-0,86%RGBI118,86-0,21%RGBITR781,48-0,17%
Главная / Политика /

Путин назначил новых послов в Гамбии и Либерии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Корнеева чрезвычайным и полномочным послом России в Гамбии и Андрея Ордаша – в Либерии по совместительству. Соответствующие документы доступны на сайте опубликования нормативных актов.

Другим указом президент освободил Дмитрия Куракова от обязанностей посла в Гамбии по совместительству. Он остался на должности дипломатического представителя в Сенегале.

В 2021 г. Корнеев занимал должность советника – посланника посольства РФ в Эфиопии.

Ордаш родился в 1973 г. На дипломатической службе с 1995 г. В 2016-2026 гг. был советником – посланником посольства РФ в Польше. 20 марта Ордаша назначили послом России в Гане.

19 мая Путин назначил Игоря Беляева новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Марокко.

