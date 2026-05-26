Путин назначил новых послов в Гамбии и Либерии
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Корнеева чрезвычайным и полномочным послом России в Гамбии и Андрея Ордаша – в Либерии по совместительству. Соответствующие документы доступны на сайте опубликования нормативных актов.
Другим указом президент освободил Дмитрия Куракова от обязанностей посла в Гамбии по совместительству. Он остался на должности дипломатического представителя в Сенегале.
В 2021 г. Корнеев занимал должность советника – посланника посольства РФ в Эфиопии.
Ордаш родился в 1973 г. На дипломатической службе с 1995 г. В 2016-2026 гг. был советником – посланником посольства РФ в Польше. 20 марта Ордаша назначили послом России в Гане.
19 мая Путин назначил Игоря Беляева новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Марокко.