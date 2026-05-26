SpaceX потребовала от Пентагона повысить плату за Starlink для ударных дронов
Компания SpaceX потребовала от Пентагона увеличить оплату за использование спутниковой сети Starlink на американских дронах-камикадзе Lucas, применявшихся в войне против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы минобороны США.
По данным агентства, через несколько недель после начала американской военной кампании в Иране представители SpaceX заявили Пентагону, что военные платят около $5000 за подключение одного терминала, хотя фактически используют более дорогой авиационный тариф стоимостью около $25 000 в месяц.
Спор возник вокруг беспилотников Lucas – дешевых американских дронов, сопоставимых с иранскими «Шахедами». В SpaceX утверждали, что такие аппараты используют связь в условиях, соответствующих авиационному тарифу, тогда как Пентагон настаивал, что повышенная стоимость предназначена для самолетов, а не для дронов, которые подключаются лишь на короткое время.
Несмотря на разногласия, Пентагон согласился на повышение цены, что почти удвоило стоимость каждого беспилотника Lucas. Изначально один аппарат обходился примерно в $30 000.
Reuters отмечает, что зависимость американских военных от Starlink продолжает расти. Сейчас спутниковая группировка SpaceX насчитывает около 10 000 аппаратов – более 60% всех активных спутников на орбите. По данным агентства, Пентагон также рассматривает закупку более 3500 терминалов Starshield – военной версии Starlink, включая 100 подписок по более дорогому авиационному тарифу. Такая сделка может приносить SpaceX сотни миллионов долларов ежегодно.
Кроме того, Reuters сообщает, что SpaceX запросила до $500 млн за запуск системы спутниковой мобильной связи direct-to-cell для Ирана и еще $100 млн ежемесячно за ее обслуживание. В Пентагоне обеспокоены высокой стоимостью проекта. Reuters не удалось установить, достигли ли стороны окончательного соглашения.