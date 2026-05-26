Политика

Трамп заявил об отсутствии проблем со здоровьем после медосмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел плановое медицинское обследование, по итогам которого врачи не выявили у него проблем со здоровьем. Об этом американский лидер рассказал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что прошел полугодовой медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Он поблагодарил медперсонал и сказал, что возвращается в Белый дом.

Белый дом сообщал, что Трампу проведут профилактические медицинские и стоматологические обследования в преддверии его 80-летия.

В июле 2025 г. Трамп прошел комплексное медицинское обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность без тромбоза глубоких вен или заболеваний артерий. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что в последние недели Трамп заметил отечность ног и врачи Белого дома провели обследование в рамках рутинного медосмотра.

