Врачи выявили у Трампа хроническую венозную недостаточность

«Президент прошел комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования, были проведены допплеровские ультразвуковые исследования вен обеих ног, которые выявили хроническую венозную недостаточность, распространенное состояние, особенно у людей старше 70 лет, – рассказала она. – Важно отметить, что признаков тромбоза глубоких вен или заболеваний артерий не обнаружено».