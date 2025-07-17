Врачи выявили у Трампа хроническую венозную недостаточность
Президент США Дональд Трамп прошел комплексное медицинское обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность без тромбоза глубоких вен или заболеваний артерий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе пресс-брифинга.
Левитт отметила, что в последние недели Трамп заметил отечность ног и врачи Белого дома провели обследование в рамках рутинного медосмотра.
«Президент прошел комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования, были проведены допплеровские ультразвуковые исследования вен обеих ног, которые выявили хроническую венозную недостаточность, распространенное состояние, особенно у людей старше 70 лет, – рассказала она. – Важно отметить, что признаков тромбоза глубоких вен или заболеваний артерий не обнаружено».
Левитт уточнила, что все проведенные лабораторные анализы, включая кровь, коагулограмму и кардиомаркеры, оказались в норме.
Также было проведено эхокардиографическое исследование, подтвердившее нормальную структуру и функцию сердца, добавила она.
«Признаки сердечной недостаточности, нарушений работы почек или системных заболеваний не выявлены», – сообщила Левитт.
Левитт также заметила, что на недавних фотографиях Трампа видны незначительные синяки на тыльной стороне руки.
Она заявила, что это «соответствует легкому раздражению мягких тканей от частых рукопожатий и приема аспирина, используемого в рамках стандартной сердечно-сосудистой профилактики».
«Это хорошо известный и доброкачественный побочный эффект терапии аспирином», – подчеркнула она.
Левитт подытожила, что здоровье Трампа «отличное».