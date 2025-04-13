Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом

Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый домПрезидент США демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье, заключили врачи
Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра после возвращения в Белый дом демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье, что указывает на его готовность к исполнению своих обязанностей на посту американского главы. Заключение врача Шона Барбабеллы опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в X.
Трамп набрал 30 баллов из 30 возможных по Монреальской шкале когнитивной оценки (МоСА). Отмечается, что активный образ жизни президента США продолжает вносить значительный вклад в его самочувствие. Речь идет об участии американского главы в многочисленных встречах, публичных мероприятиях, взаимодействии с прессой и регулярных занятиях гольфом.
По словам Барбабеллы, колоноскопия выявила у Трампа дивертикулит – заболевание желудочно-кишечного тракта, характеризующееся воспалением аномальных «мешочков», которые могут развиваться в стенке толстой кишки, а также доброкачественный полип. Гастроэнтеролог рекомендовал повторную колоноскопию через три года. В заключении также говорится, что президент США перенес операцию по удалению катаракты. Кроме того, у него диагностированы гиперхолестеринемия, розацеа и актинический кератоз.
Осмотр головы, ушей, носа и горла Трампа не выявил никаких существенных отклонений, за исключением шрама на правом ухе от огнестрельного ранения. Слух президента США находится в норме. Согласно заключению врача, Трамп употребляет препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для сердечной профилактики и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний.
12 апреля Трамп рассказал журналистам, что прошел медосмотр и правильно ответил на все вопросы когнитивного теста. Обследование 78-летнего политика проводилось в медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд. Reuters писал, что этот осмотр может дать первый ясный взгляд на состояние президента США после покушения в июле 2024 г., когда его ухо было задето пулей в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании.
В 2018 г. во время первого президентского срока Трампа врач Белого дома говорил, что глава государства в целом находится в отличном состоянии здоровья, но ему необходимо сбросить вес и начать делать ежедневные упражнения. Тогда при прохождении когнитивного теста, включающего выявление признаков деменции и болезни Альцгеймера, Трамп набрал максимальные 30 баллов.