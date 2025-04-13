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Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом

Президент США демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье, заключили врачи
София Векслер
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра после возвращения в Белый дом демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье, что указывает на его готовность к исполнению своих обязанностей на посту американского главы. Заключение врача Шона Барбабеллы опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в X.

Трамп набрал 30 баллов из 30 возможных по Монреальской шкале когнитивной оценки (МоСА). Отмечается, что активный образ жизни президента США продолжает вносить значительный вклад в его самочувствие. Речь идет об участии американского главы в многочисленных встречах, публичных мероприятиях, взаимодействии с прессой и регулярных занятиях гольфом.

По словам Барбабеллы, колоноскопия выявила у Трампа дивертикулит – заболевание желудочно-кишечного тракта, характеризующееся воспалением аномальных «мешочков», которые могут развиваться в стенке толстой кишки, а также доброкачественный полип. Гастроэнтеролог рекомендовал повторную колоноскопию через три года. В заключении также говорится, что президент США перенес операцию по удалению катаракты. Кроме того, у него диагностированы гиперхолестеринемия, розацеа и актинический кератоз.

Покушение на Дональда Трампа
В кандидата в президенты США Дональда Трампа выстрелили на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании вечером 13 июля. Трансляция шла на YouTube RSBN. Участники митинга увидели Трампа схватившимся за ухо после выстрелов. Агенты Секретной службы США бросились к сцене, крича «ложись», и образовали вокруг него защитное кольцо.
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В кандидата в президенты США Дональда Трампа выстрелили на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании вечером 13 июля. Трансляция шла на YouTube RSBN. Участники митинга увидели Трампа схватившимся за ухо после выстрелов. Агенты Секретной службы США бросились к сцене, крича «ложись», и образовали вокруг него защитное кольцо. / Brendan McDermid / Reuters

Осмотр головы, ушей, носа и горла Трампа не выявил никаких существенных отклонений, за исключением шрама на правом ухе от огнестрельного ранения. Слух президента США находится в норме. Согласно заключению врача, Трамп употребляет препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для сердечной профилактики и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний.

12 апреля Трамп рассказал журналистам, что прошел медосмотр и правильно ответил на все вопросы когнитивного теста. Обследование 78-летнего политика проводилось в медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд. Reuters писал, что этот осмотр может дать первый ясный взгляд на состояние президента США после покушения в июле 2024 г., когда его ухо было задето пулей в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании.

В 2018 г. во время первого президентского срока Трампа врач Белого дома говорил, что глава государства в целом находится в отличном состоянии здоровья, но ему необходимо сбросить вес и начать делать ежедневные упражнения. Тогда при прохождении когнитивного теста, включающего выявление признаков деменции и болезни Альцгеймера, Трамп набрал максимальные 30 баллов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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