Трамп прошел первый медосмотр после возвращения в Белый дом

По словам Барбабеллы, колоноскопия выявила у Трампа дивертикулит – заболевание желудочно-кишечного тракта, характеризующееся воспалением аномальных «мешочков», которые могут развиваться в стенке толстой кишки, а также доброкачественный полип. Гастроэнтеролог рекомендовал повторную колоноскопию через три года. В заключении также говорится, что президент США перенес операцию по удалению катаракты. Кроме того, у него диагностированы гиперхолестеринемия, розацеа и актинический кератоз.