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Трамп заявил об успешном прохождении теста на когнитивные способности

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел свой первый во время второго президентства медицинский осмотр и правильно ответил на все вопросы когнитивного теста. Об этом он заявил журналистам на борту самолета, пишет Reuters.

78-летний политик прошел обследование в медицинском центре Уолтера Рида штате Мэриленд.

«Я хотел немного отличаться от [экс-президента США Джо] Байдена. Я прошел когнитивный тест, и не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы», – сказал Трамп.

Обследование главы государства может дать первый ясный взгляд на состояние Трампа после совершения на него покушения в июле прошлого года, когда его ухо было задето пулей во время предвыборного митинга в Пенсильвании, пишет Reuters. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что результаты тестирования будут опубликованы как можно скорее. Врач Белого дома в 2018 г., говорил, что президент в целом находится в отличном состоянии здоровья, но ему нужно сбросить вес и начать делать ежедневные упражнения, напоминает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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