Трамп заявил об успешном прохождении теста на когнитивные способности
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел свой первый во время второго президентства медицинский осмотр и правильно ответил на все вопросы когнитивного теста. Об этом он заявил журналистам на борту самолета, пишет Reuters.
78-летний политик прошел обследование в медицинском центре Уолтера Рида штате Мэриленд.
«Я хотел немного отличаться от [экс-президента США Джо] Байдена. Я прошел когнитивный тест, и не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы», – сказал Трамп.
Обследование главы государства может дать первый ясный взгляд на состояние Трампа после совершения на него покушения в июле прошлого года, когда его ухо было задето пулей во время предвыборного митинга в Пенсильвании, пишет Reuters. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что результаты тестирования будут опубликованы как можно скорее. Врач Белого дома в 2018 г., говорил, что президент в целом находится в отличном состоянии здоровья, но ему нужно сбросить вес и начать делать ежедневные упражнения, напоминает агентство.