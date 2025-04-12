Трамп заявил об успешном прохождении теста на когнитивные способности

Обследование главы государства может дать первый ясный взгляд на состояние Трампа после совершения на него покушения в июле прошлого года, когда его ухо было задето пулей во время предвыборного митинга в Пенсильвании, пишет Reuters. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что результаты тестирования будут опубликованы как можно скорее. Врач Белого дома в 2018 г., говорил, что президент в целом находится в отличном состоянии здоровья, но ему нужно сбросить вес и начать делать ежедневные упражнения, напоминает агентство.