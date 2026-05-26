Росавиация раскрыла правила особого режима полетов в Московской воздушной зоне

Ограничения не распространяются на регулярные и чартерные пассажирские рейсы
Ведомости

Росавиация и Минтранс получили от Минобороны РФ представление о введении особого режима выполнения полетов гражданской авиации в пределах Московской воздушной зоны. Об этом сообщили в федеральном агентстве.

В документе говорится о возможном установлении ограничений на высотах от 0 до 5100 метров в центрально-европейской части России.

При этом подчеркивается, что режим не затронет ключевые категории авиационных работ и перевозок. В частности, ограничения не будут распространяться на регулярные и чартерные пассажирские рейсы, выполняющие полеты по маршрутам обслуживания воздушного движения в аэропорты и из них.

Также исключения предусмотрены для полетов, связанных с оказанием медицинской помощи и санитарной эвакуацией, авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи, а также авиационных задач по государственным контрактам.

В Федеральных правилах использования воздушного пространства говорится, что особый режим устанавливает Росавиация по представлению Генштаба ВС РФ (пункт 55).

25 мая стало известно, что район запрета полетов ограничен госграницей с Белоруссией и РПИ Санкт-Петербург на западе и севере, РПИ Екатеринбург на северо-востоке, РПИ Самара на востоке и юго-востоке, а также временным режимом, установленным на юге России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь