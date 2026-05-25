MSTT103,05+1,53%CNY Бирж.10,511-0,19%IMOEX2 625,4-0,01%RTSI1 161,45-0,01%RGBI119,22-0,09%RGBITR783,520%
В июне будут запрещены полеты гражданских судов в Московской воздушной зоне

В начале июня 2026 г. полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне на высоте до 5100 м будут полностью запрещены. Публикация НОТАМ ожидается в ближайшее время, сообщили в Telegram-канале АОПА-Россия.

Исключения будут сделаны для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, для оказания медпомощи и эвакуации, а также для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи при помощи самолета, а также для выполнения авиационных работ по госконтрактам.

Район запрета полетов ограничен госграницей с Белоруссией и РПИ Санкт-Петербург на западе и севере, РПИ Екатеринбург на северо-востоке, РПИ Самара на востоке и юго-востоке, а также временным режимом, установленным на юге России.

22 мая Росавиация вводила ограничения в работу московских аэропортов «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский».

23 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех сбитых за сутки беспилотниках, направлявшихся к столице.

