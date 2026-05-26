Bloomberg: Китай ограничил выезд за границу ведущим специалистам по ИИ

Ведомости

Власти Китая начали ограничивать зарубежные поездки ведущих специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ), работающих в частных компаниях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, под требование получать разрешение на выезд за границу попали сотрудники, занимающиеся разработкой передовых ИИ-систем, включая топ-менеджеров и инженеров таких компаний, как Alibaba и DeepSeek. Собеседники Bloomberg отмечают, что китайские власти считают разработки в сфере ИИ стратегически важными для страны.

Ранее подобные ограничения в Китае в основном распространялись на руководителей госкомпаний, ученых, участвующих в ядерных проектах, а также исследователей и университетских сотрудников. Для частного сектора такая практика не применялась, подчеркивает агентство.

В декабре 2025 г. The Wall Street Journal писала, что власти Китая усиливают контроль над развитием и использованием искусственного интеллекта.

