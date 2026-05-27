Силы ПВО сбили 14 беспилотников над Севастополем
Число сбитых над Севастополем БПЛА выросло до 14, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, беспилотники были уничтожены в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега.
Развожаев также напомнил, что в городе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь сирена звучит три раза и затем отключается, чтобы не мешать работе систем ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор подчеркнул, что прекращение звука сирены не означает отмену угрозы, и призвал жителей следить за официальными сообщениями об отбое тревоги, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Минобороны сообщало, что в период с 8:00 по 20:00 мск российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников. Дроны были сбиты над территориями Белгородской области, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.