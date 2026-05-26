Российские силы ПВО сбили шесть беспилотников за 12 часов
В период с 8:00 по 20:00 мск российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Max.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской области, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.
За ночь 26 мая дежурные силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над шестью регионами России. БПЛА самолетного типа были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Крымом.
Государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович сообщил, что в течение недели на границе Белоруссии и Украины зафиксировали 116 беспилотников ВСУ.