TRNFP1 402,8+0,49%CNY Бирж.00%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119,07-0,03%RGBITR782,810%
Политика /

Силы ПВО сбили 59 беспилотников над регионами России за ночь

Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над шестью регионами России с 20:00 мск 25 мая до 7:00 мск 26 мая. Об этом сообщает Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Крымом.

С вечера 25 мая Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калининграда («Храброво»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Пскова. Меры уже отменены.

МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по Киеву за Старобельск

Политика / Международные отношения

Ночью 26 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на подлете к границам региона были ликвидированы воздушные цели.

25 мая российский МИД анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Речь идет об ответных мерах после теракта в общежитии колледжа Старобельска.

Колледж и общежитие в Старобельске были атакованы украинскими БПЛА 22 мая. В здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, еще 63 были ранены.

