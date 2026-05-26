Силы ПВО сбили 59 беспилотников над регионами России за ночь
Дежурные силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над шестью регионами России с 20:00 мск 25 мая до 7:00 мск 26 мая. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА самолетного типа были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Крымом.
С вечера 25 мая Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калининграда («Храброво»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Пскова. Меры уже отменены.
Ночью 26 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на подлете к границам региона были ликвидированы воздушные цели.
25 мая российский МИД анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Речь идет об ответных мерах после теракта в общежитии колледжа Старобельска.
Колледж и общежитие в Старобельске были атакованы украинскими БПЛА 22 мая. В здании находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, еще 63 были ранены.