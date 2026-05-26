Дрозденко: воздушные цели уничтожили на подлете к Ленобласти
На подлете к границам Ленинградской области были ликвидированы воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в национальном мессенджере Max.
Воздушная опасность в Ленобласти, которая действовала почти всю ночь, отменена, проинформировал глава региона.
По данным Минобороны РФ, с 8:00 мск до 20:00 мск 25 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.
6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках. По ее словам, если прибалтийские страны не примут во внимание предупреждение и разрешат пролет дронов, то они столкнутся с ответными мерами.