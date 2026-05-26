Дрозденко: воздушные цели уничтожили на подлете к Ленобласти

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках. По ее словам, если прибалтийские страны не примут во внимание предупреждение и разрешат пролет дронов, то они столкнутся с ответными мерами.