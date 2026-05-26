Белоруссия зафиксировала 116 попыток украинских БПЛА нарушить границу

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет втянута в конфликт с Украиной, если против республики не будет совершена агрессия. При этом он подчеркнул, что в случае нападения на территорию Белоруссии Москва и Минск будут «вместе защищать Отечество от Бреста до Владивостока».