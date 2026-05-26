Белоруссия зафиксировала 116 попыток украинских БПЛА нарушить границу

В течение недели на границе Белоруссии и Украины зафиксировали 116 беспилотников ВСУ, сообщил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович в ходе заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает «БелТА».

«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы <...> боевыми БПЛА и их падение на наши территории. <...> Только за последнюю неделю их было 116. Дежурные силы по ним применялись 59 раз», – сказал он.

По словам Вольфовича, в некоторых случаях нарушение границы – это не случайные атаки. Он отметил, что беспилотники пытаются поразить элементы пограничной инфраструктуры.

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет втянута в конфликт с Украиной, если против республики не будет совершена агрессия. При этом он подчеркнул, что в случае нападения на территорию Белоруссии Москва и Минск будут «вместе защищать Отечество от Бреста до Владивостока».

В апреле Лукашенко также говорил, что Белоруссия применит весь арсенал принадлежащего стране оружия, если почувствует угрозу в свою сторону. Он отметил, что эти слова не значат, что страна «завтра же» может ядерным оружием ударить по странам, выражающим агрессию.

