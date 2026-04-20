Лукашенко: Белоруссия использует все оружие при наличии угрозы
Белоруссия применит весь арсенал принадлежащего стране оружия, если почувствует угрозу в свою сторону, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью RT.
«У нас достаточно другого оружия, чтобы этому противостоять. Но если мы увидим, что это будет грозить существованию Беларуси, то не только мы, но и, согласно нашему договору с РФ, мало не покажется, и мы применим все, что у нас есть», – сказал он.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что эти слова не значат, что страна «завтра же» может ядерным оружием ударить по странам, выражающим агрессию.
19 апреля зампредседателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что утверждения экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможном открытии Минском «второго фронта» являются «обострением психического заболевания». Депутат подчеркнул, что у Минска четкая позиция: Белоруссия не нанесет удар в спину России, надежно защищает границы Союзного государства и делает все для мира на Украине.