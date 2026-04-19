В Белоруссии назвали бредом обвинения Украины в подготовке «второго фронта»

Депутат подчеркнул, что у Минска четкая позиция: Белоруссия не нанесет удар в спину России, надежно защищает границы Союзного государства и делает все для мира на Украине. Он напомнил о минских соглашениях и переговорах в Белоруссии, которые, по его словам, были сорваны Киевом из-за давления Запада. Гайдукевич предупредил, что в случае нападения на Белоруссию Минск применит весь арсенал вооружений и ударит по центрам принятия решений, но заверил, что страна не нападает первой.