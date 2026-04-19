В Белоруссии назвали бредом обвинения Украины в подготовке «второго фронта»
Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что утверждения экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможном открытии Минском «второго фронта» являются «обострением психического заболевания». Видеозапись с его заявлением опубликована в Telegram-канале парламентария.
«Бывший министр иностранных дел Украины Кулеба опять несет бред. Он заявил о том, что Беларусь готовится открыть второй фронт на Украине. Весна, обострение психических заболеваний, сумасшедшие начинают говорить о своих тайных желаниях», – сказал Гайдукевич. По его словам, для киевской верхушки один из элементов продления войны и удержания власти – втянуть в конфликт как можно больше стран, включая Белоруссию, однако шансов победить от этого не прибавится.
Депутат подчеркнул, что у Минска четкая позиция: Белоруссия не нанесет удар в спину России, надежно защищает границы Союзного государства и делает все для мира на Украине. Он напомнил о минских соглашениях и переговорах в Белоруссии, которые, по его словам, были сорваны Киевом из-за давления Запада. Гайдукевич предупредил, что в случае нападения на Белоруссию Минск применит весь арсенал вооружений и ударит по центрам принятия решений, но заверил, что страна не нападает первой.