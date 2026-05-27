Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,446-0,22%CHKZ16 300-0,61%VEON-RX58,2-2,84%IMOEX2 583,21+0,11%RTSI1 135,47+0,11%RGBI118,8-0,07%RGBITR781,29-0,04%
Главная / Политика /

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь различными воздушными средствами, предварительно, включая ракеты Storm Shadow. Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, загорелась крыша, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. В районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега были сбыты более 20 беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В домах рядом со зданием управления ЦБ взрывная волна повредила окна и балконы. На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный жилой дом. В районе улицы Гоголя, предварительно, ракета повредила неиспользуемое административное здание. В соседних многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна.

Ночью 27 мая Развожаев сообщал о 14 сбитых БПЛА над Севастополем. Тогда он напомнил, что в городе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Сирена звучит три раза и затем отключается, чтобы не мешать работе систем ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор обратил внимание жителей, что прекращение звука сирены не означает отмену угрозы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её