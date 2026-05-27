Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь различными воздушными средствами, предварительно, включая ракеты Storm Shadow. Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, загорелась крыша, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. В районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега были сбыты более 20 беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших.
В домах рядом со зданием управления ЦБ взрывная волна повредила окна и балконы. На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный жилой дом. В районе улицы Гоголя, предварительно, ракета повредила неиспользуемое административное здание. В соседних многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна.
Ночью 27 мая Развожаев сообщал о 14 сбитых БПЛА над Севастополем. Тогда он напомнил, что в городе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Сирена звучит три раза и затем отключается, чтобы не мешать работе систем ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор обратил внимание жителей, что прекращение звука сирены не означает отмену угрозы.