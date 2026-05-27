Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow

Ночью 27 мая Развожаев сообщал о 14 сбитых БПЛА над Севастополем. Тогда он напомнил, что в городе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Сирена звучит три раза и затем отключается, чтобы не мешать работе систем ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор обратил внимание жителей, что прекращение звука сирены не означает отмену угрозы.