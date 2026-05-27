МИД: для вывода войск из Приднестровья нужны подвижки в урегулировании

Ведомости

Для начала разговора о выводе российских войск из Приднестровья необходимы подвижки в урегулировании конфликта. Об этом заявил «РИА Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Для постановки в практическую плоскость вопроса о выводе российских войск необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования», – сказал он.

По словам Полищука, российские военнослужащие в Приднестровье занимаются миротворчеством и охраняют склады боеприпасов, которые находятся там «еще с советских времен».

Президент Молдавии Майя Санду говорила в июле 2025 г., что Кишинев намерен решить «проблему» непризнанного Приднестровья после вывода оперативной группировки российских войск из региона. По ее словам, в Кишиневе «все просчитано» по реинтеграции Приднестровья.

ПМР была провозглашена в 1990 г., а объявила независимость от Молдавии в августе 1991 г. в ответ на декларацию Кишинева о независимости и выходе из СССР. С 1992 г. на территории ПМР находится российский миротворческий контингент.

