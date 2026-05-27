Гуцан и министр общественной безопасности КНР договорились о сотрудничестве

Генпрокурор РФ Александр Гуцан встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном для подписания соглашения о сотрудничестве между ведомствами, передает ТАСС.

«Оно предусматривает содействие в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, оказание сторонами правовой помощи по уголовным делам в соответствии с Договором между РФ и КНР о правовой помощи по гражданским и уголовным делам», – объяснил Гуцан.

Он отметил, что в соглашении также предусмотрено рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушений их прав. По словам Гуцана, особую значимость имеют договоренности по координации усилий на площадках международных организаций, таких как ООН, ШОС и БРИКС.

20 мая президент РФ Владимир Путин завершил программу рабочего визита в Китай. Российский лидер назвал успешной и плодотворной работу в ходе официального китайского визита. Во время чаепития с председателем КНР Си Цзиньпином президент отметил, что есть основания поблагодарить все команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации сегодняшней встречи.

