Путин завершил визит в Китай

Визит президента РФ в Китай стал его первой зарубежной поездкой в 2026 г. 20 мая в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи стороны договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, которому в этом году исполняется 25 лет. По итогам переговоров было подписано около 40 документов. В российскую делегацию включены вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса. Лидеры сделали совместное заявление. Визит Путина завершился церемонией открытия перекрестных годов образования.