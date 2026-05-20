Путин завершил визит в Китай

Путин завершил визит в КитайКортеж президента выехал в аэропорт от Дома народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин завершил программу рабочего визита в Китай. Президентский кортеж направился в аэропорт от Дома народных собраний в Пекине, где состоялись переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин назвал успешной и плодотворной работу в ходе официального китайского визита. В ходе чаепития с Си президент отметил, что есть основания поблагодарить все команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации сегодняшней встречи.
Визит президента РФ в Китай стал его первой зарубежной поездкой в 2026 г. 20 мая в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи стороны договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, которому в этом году исполняется 25 лет. По итогам переговоров было подписано около 40 документов. В российскую делегацию включены вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса. Лидеры сделали совместное заявление. Визит Путина завершился церемонией открытия перекрестных годов образования.