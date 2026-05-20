В Пекине состоялись расширенные переговоры Путина и Си Цзиньпина: главное

Российский лидер назвал партнерство с Китаем образцом межгосударственных связей в современном мире
Инна Шульгина
Кристина Соловьева/POOL/ТАСС
Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в расширенном составе состоялись в Доме народных собраний в Пекине.

Путин поблагодарил Си и «всех китайских друзей» за приглашение и гостеприимство. По его словам, предшествующие этой встрече переговоры в узком формате были содержательными и прошли в «традиционно дружественном и доверительном ключе». В расширенном формате были запланированы выступления с докладами о работе пяти межправительственных комиссий их сопредседателей и вице-премьеров, а также сообщения министров иностранных дел обеих стран о координации на международной арене, отметил президент РФ.

Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая в новую эпоху – образец межгосударственных связей в современном мире, заявил Путин. Он назвал целью двух стран благополучие и процветание народов России и КНР.

«За 25 лет с даты подписания основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось», – отметил российский лидер, указав на настрой продолжать совместную работу в этом ключе.

Си, в свою очередь, заявил, что в условиях сложной международной обстановки Китай и Россия выстраивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, основываясь на принципах равенства и взаимного уважения. Председатель КНР обратил внимание на углубление политического взаимодоверия, укрепление сотрудничества в торговой, экономической, инвестиционной, энергетической, научной, технической и других сферах. Народы России и Китая постоянно сближаются, подчеркнул Си.

«Отношения между нашими странами вступили в новый этап более продуктивного и ускоренного развития. Неуклонное продвижение китайско-российских отношений долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития – это стратегический выбор, сделанный нами с президентом Путиным», – сказал китайский лидер.

В ходе переговоров в узком составе Путин и Си договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

19 мая начался официальный визит Путина в Китай. Это первая зарубежная поездка российского лидера в текущем году. Основная программа визита проходит 20 мая. По итогам переговоров предполагается подписание около 40 документов. В российскую делегацию включены вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса. Лидеры сделают совместное заявление. Визит Путина завершится церемонией открытия перекрестных годов образования.

