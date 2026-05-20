В Пекине состоялись расширенные переговоры Путина и Си Цзиньпина: главное

Путин поблагодарил Си и «всех китайских друзей» за приглашение и гостеприимство. По его словам, предшествующие этой встрече переговоры в узком формате были содержательными и прошли в «традиционно дружественном и доверительном ключе». В расширенном формате были запланированы выступления с докладами о работе пяти межправительственных комиссий их сопредседателей и вице-премьеров, а также сообщения министров иностранных дел обеих стран о координации на международной арене, отметил президент РФ.