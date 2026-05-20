Путин назвал визит в Китай успешным и плодотворным
Президент России Владимир Путин назвал успешной и плодотворной работу в ходе официального визита в Китай, состоявшегося 19–20 мая, сообщил в четверг телеканал «Россия 24».
«Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи», – сказал Путин в ходе чаепития с председателем КНР Си Цзиньпином.
Визит президента РФ в Китай стал его первой зарубежной поездкой в 2026 г. 20 мая в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи стороны договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, которому в этом году исполняется 25 лет. Ожидается, что всего будет подписано около 40 документов.