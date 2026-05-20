Как зарубежные СМИ оценили переговоры Путина и Си

Как зарубежные СМИ оценили переговоры Путина и СиПресса обратила внимание на различия между визитом российского лидера и поездкой Трампа в Пекин
В Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Встречи прошли в узком и расширенном форматах. По их результатам было принято совместное заявление и подписан пакет из порядка 40 документов.
Как оценила переговоры иностранная пресса – в материале «Ведомостей».
«Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения с Россией "силой спокойствия посреди хаоса" во время встречи с Владимиром Путиным в Пекине в среду, через несколько дней после того, как Си принял у себя президента США Дональда Трампа. Си Цзиньпин, сидя рядом с Путиным в Большом народном зале во время встречи, открывающей государственный визит российского лидера в китайскую столицу, намекнул на все более напряженную международную обстановку и завуалированно раскритиковал США».
«Обстановка и манера общения Си Цзиньпина с другими мировыми лидерами часто рассматриваются как показатель того, насколько президент Китая внимателен к своему гостю. После визита Трампа результаты встречи Си Цзиньпина с Путиным станут предметом повышенного внимания.
В отличие от враждебных отношений между Вашингтоном и Пекином, Путин и Си Цзиньпин в последние годы демонстрируют все более теплые чувства друг к другу, называя себя «дорогими» и «старыми» друзьями».
«(Визит) сильно отличался от недавней поездки президента США Дональда Трампа в Китай. Путин отмечает 25-летие российско-китайской дружбы, десятки раз посещал Китай и более 40 раз встречался с Си Цзиньпином.
«Приняв у себя Путина всего через несколько дней после визита Трампа, Си Цзиньпин продемонстрировал, что дорожит отношениями со своим самым важным стратегическим партнером, и показал, что Китай является незаменимой мировой державой. <…>
Российский лидер пытался наладить отношения с господином Трампом, рассчитывая на его помощь в урегулировании конфликта на Украине и в восстановлении деловых отношений после него. Однако связи Путина с Си Цзиньпином гораздо глубже. Российский лидер стремился наладить тесные отношения со своим китайским коллегой, называя его «дорогим другом» и «лучшим задушевным другом».
«Отношения между КНР и РФ вступили в новый этап более продуктивного и ускоренного развития, подчеркнул Си Цзиньпин. Неуклонное продвижение китайско-российских отношений долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития – это стратегический выбор, сделанный исходя из взаимных интересов двух стран и общей тенденции развития в глобальном масштабе, сказал он».
«Приезд Путина не случаен: он состоялся всего через несколько дней после того, как Трамп завершил свой государственный визит в Пекин, заявил во вторник в интервью CNBC Эд Прайс, старший научный сотрудник Нью-Йоркского университета. По его словам, Путин, скорее всего, "напоминает американцам, что да, вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее, чем вы думаете"».
«Китайские наблюдатели отметили, что двухдневный визит Путина, состоявшийся со вторника по среду, и обмен мнениями на высоком уровне демонстрируют высокую стабильность и устойчивое развитие китайско-российских отношений на высоком уровне в рамках механизма регулярных встреч глав государств, а также подчёркивают важную роль дипломатии на уровне глав государств в развитии двусторонних отношений, а также преемственность стратегической координации и практического сотрудничества между двумя странами на фоне глубоких изменений в международной обстановке».
«Когда прибыл Путин, солдаты выстроились в очередь, чтобы отдать дань уважения. Главы государств двух стран поднялись на смотровую площадку, военный оркестр исполнил государственные гимны Китая и России, а на площади Тяньаньмэнь был произведен салют из 21 орудия. В сопровождении Си Цзиньпина Путин осмотрел почетный караул Народно-освободительной армии Китая и понаблюдал за парадом».
«Председатель КНР Си Цзиньпин в среду принял в Пекине президента России Владимира Путина в начале его визита, посвященного вопросам энергетической безопасности. В то время как Си Цзиньпин высоко оценил "непреклонность" связей своей страны с Россией, Путин похвалил "беспрецедентно высокий уровень" двустороннего сотрудничества, несмотря на "неблагоприятные внешние факторы", не назвав при этом ни одной третьей страны».
«Си, согласно китайским данным, заявил, что Китай и Россия продолжают укреплять взаимное политическое доверие, а также стратегическое сотрудничество и намерены решительно продвигать их вперед. По словам Путина, в центре внимания находится энергетическое сотрудничество, которое он назвал "локомотивом" отношений. На фоне кризиса на Ближнем Востоке он представлял Россию надежным поставщиком сырья, а Китай – ответственным покупателем. Таким образом, Си призвал к всеобъемлющему прекращению огня, имея в виду регион: переговоры особенно важны для ограничения перебоев в энергоснабжении, цепочках поставок и торговле».