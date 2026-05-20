Как зарубежные СМИ оценили переговоры Путина и Си

«Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения с Россией "силой спокойствия посреди хаоса" во время встречи с Владимиром Путиным в Пекине в среду, через несколько дней после того, как Си принял у себя президента США Дональда Трампа. Си Цзиньпин, сидя рядом с Путиным в Большом народном зале во время встречи, открывающей государственный визит российского лидера в китайскую столицу, намекнул на все более напряженную международную обстановку и завуалированно раскритиковал США».