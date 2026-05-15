Почему Трамп считает свой визит в КНР успешным

Главным итогом визита Трампа в Китай стало, по мнению руководства КНР, выдвижение концепции конструктивной стратегической стабильности между двумя странами, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Крайне примечателен тот факт, что Си заявил о ее принятии в своей заключительной речи в присутствии Трампа. Это свидетельствует о том, что Пекин видит эту концепцию уже принятой со стороны США и видит Трампа как согласившегося на нее. По словам Си, концепция конструктивной стратегической стабильности уже стала консенсусом в отношениях двух стран. Ее принятие показывает новые тренды в американо-китайских отношениях – если раньше в Пекине полагали, что большой объем торговли и взаимные деловые интересы рано или поздно стабилизируют отношения с Вашингтоном, то после торгово-санкционных войн Трампа, которые американский президент развязал весной 2025 г., китайское руководство поняло, что торговля «ничего не решает», и скорректировало свой подход в сторону разработки инструментов для контроля и управления соперничеством между двумя странами так, чтобы оно не скатывалось в конфронтацию, отмечает Ломанов.