Почему Трамп считает свой визит в КНР успешным

Почему Трамп считает свой визит в КНР успешнымНо Си Цзиньпин выиграл больше
Президент США Дональд Трамп назвал свой визит в Китай «крайне успешным». По словам американского лидера, сторонам удалось решить важные вопросы.
«Стороны достигли ряда важных консенсусов, подписали множество соглашений и урегулировали немало вопросов, что принесет огромную пользу как двум странам, так и всему миру», – цитирует Трампа Центральное телевидение Китая.
По итогам визита Трамп заявил о своем большом уважении к председателю КНР Си Цзиньпину. Как заявил Трамп, за 12 лет у него сложились «крепкие отношения» с китайским лидером. «Мы решили множество различных проблем, которые другие люди урегулировать не смогли бы», – подчеркнул президент США. Трамп также добавил, что Си полностью сосредоточен на делах и «не играет в игры». Американский лидер выразил надежду, что Си прибудет к нему в США с ответным визитом в сентябре 2026 г.
Трампу вторил и Си, который охарактеризовал визит как «исторический и знаковый». Как отметил Си, приезд Трампа в Китай в очередной раз доказывает, что две державы могут сосуществовать мирно, и это соответствует интересам обоих народов. В результате визита Трамп и Си, по словам последнего, определили новое позиционирование конструктивных и стратегически стабильных отношений Пекина и Вашингтона. «Китай и США могут способствовать своему развитию и возрождению путем укрепления сотрудничества», – подчеркнул председатель КНР.
Кроме этого Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин заключили ряд «фантастических торговых сделок». По словам американского лидера, Китай будет поэтапно открываться для американских компаний. Также Трамп считает, что КНР инвестирует в американские предприятия «сотни миллиардов долларов», а одной из торговых сделок станет покупка китайцами 200 самолетов Boeing. При этом, как сообщает NBC, китайская сторона никак не прокомментировала заявление Трампа о якобы покупке ею самолетов, а акции компании упали на 4% из-за отсутствия разъяснений о сделке. До визита Трампа американские СМИ сообщали о возможном заказе 500 авиалайнеров.
Что касается торговых вопросов, то здесь не надо ожидать резких изменений, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. «Противоречия никуда не делись. Их просто временно замели под ковер для красивой картинки, которая необходима как Трампу, так и Си в пропагандистских целях. Из положительного – в целом сумели сохранить тонкий баланс между прагматизмом и взаимным недоверием. Что называется, реализм в действии», – подчеркнул Кошкин.
Важной темой для обсуждения лидерами стал иранский вопрос, но здесь Трампу не удалось переубедить Си и заставить Китай, который является одним из главных покупателей иранской нефти, встать на сторону США. Трамп предложил Си закупать нефть у США, а китайский лидер выразил готовность обсудить такую инициативу. Как пишет CNN, при этом Китай предложил помощь США в урегулировании иранского конфликта, но госсекретарь Марко Рубио заявил, что американская сторона не просила о ней Пекин. Договориться удалось по двум пунктам, по которым китайская позиция и ранее была такая же – Ормузский пролив, перекрытый Ираном, должен оставаться открытым, а у Тегерана не должно быть ядерного оружия.
Си также выступил с заявлением, которое попало в отчет Белого дома. Оно гласит, что КНР однозначно выступает против милитаризации пролива или каких-либо попыток взимать плату за его использование.
Ранее 14 мая лидеры двух стран обсудили и тематику Тайваня. Как передает китайское агентство «Синьхуа», Си заявил Трампу, что Китай ждет от США грамотного подхода по отношению к Тайваню, что гарантировало бы стабильность в отношениях Пекина и Вашингтона. Тезисы же о независимости Тайваня и мира в Тайваньском проливе китайский лидер посчитал несовместимыми, а неэффективный подход к проблеме острова, по словам Си, может довести США и КНР до серьезного ухудшения двусторонних отношений.
Во время визита не обошлось и без технологической тематики. Агентство Reuters сообщило, что Трамп дал добро на экспорт передовых чипов Nvidia H200 десяти китайским компаниям. Сделка, замечает Reuters, пока находится в «подвешенном состоянии», но на их получение претендуют такие игроки, как Alibaba, Lenovo, Tencent, ByteDance, JD.com, и другие. При этом китайские власти сами тормозили покупку этих чипов своими компаниями.
Трамп не столько сдал переговорные позиции по Тайваню, сколько временно пошел на уступки Китаю, который ясно дал понять, что снабжение острова оружием продолжает оставаться серьезными раздражителем, считает Кошкин. При этом эксперт полагает, что уступки заключаются в самом отказе от обсуждения этой темы непосредственно во время саммита лично Трампом и передача этой задачи госсекретарю Марко Рубио, который подтвердил приверженность Вашингтона курсу по военно-политической поддержке Тайбэя вопреки предостережениям Си.
Главным итогом визита Трампа в Китай стало, по мнению руководства КНР, выдвижение концепции конструктивной стратегической стабильности между двумя странами, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Крайне примечателен тот факт, что Си заявил о ее принятии в своей заключительной речи в присутствии Трампа. Это свидетельствует о том, что Пекин видит эту концепцию уже принятой со стороны США и видит Трампа как согласившегося на нее. По словам Си, концепция конструктивной стратегической стабильности уже стала консенсусом в отношениях двух стран. Ее принятие показывает новые тренды в американо-китайских отношениях – если раньше в Пекине полагали, что большой объем торговли и взаимные деловые интересы рано или поздно стабилизируют отношения с Вашингтоном, то после торгово-санкционных войн Трампа, которые американский президент развязал весной 2025 г., китайское руководство поняло, что торговля «ничего не решает», и скорректировало свой подход в сторону разработки инструментов для контроля и управления соперничеством между двумя странами так, чтобы оно не скатывалось в конфронтацию, отмечает Ломанов.
Трамп попытается представить визит грандиозным прорывом, хотя это очень далеко от реальности, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, стороны пока только сверили часы, но достигнуть взаимопонимания по ключевым вопросам типа переговоров с Ираном не удалось. На это все накладывается ограничение возможностей Трампа угрожать Китаю новыми пошлинами из-за решений судов в США. «Небольшие подвижки в экономической сфере на фоне отсутствия прогресса на других направлениях не помогут Трампу и его команде подать визит американской публике как успешный», – подчеркнул Дудаков.