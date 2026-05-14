Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в конце сентября
Президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Соединенные Штаты в сентябре 2026 г. Об этом сообщает The Guardian.
«Для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября. И мы с нетерпением ждем этой встречи», – сказал Трамп.
Американский лидер также назвал прошедший день «фантастическим» и поблагодарил Си за «великолепный прием, какого еще не было». Прошедшие переговоры он охарактеризовал как «чрезвычайно позитивные и продуктивные».
Си в свою очередь сообщил, что стороны провели «углубленный обмен мнениями» по вопросам двусторонних отношений, а также международной и региональной повестки. По словам председателя КНР, Пекин и Вашингтон должны «сделать так, чтобы эти отношения работали, и никогда не разрушать их».
Лидер КНР подчеркнул, что Китай и США выигрывают от сотрудничества и несут потери от конфронтации. «Наши страны должны быть партнерами, а не соперниками», – отметил он.
Трамп прибыл в Китай 13 мая. Визит американского лидера продлится до 15 мая.