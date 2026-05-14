Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR90,28-3,44%CNY Бирж.10,783-0,3%IMOEX2 665,78-1,07%RTSI1 145,02-1,07%RGBI119,36-0,07%RGBITR781,88-0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в конце сентября

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Соединенные Штаты в сентябре 2026 г. Об этом сообщает The Guardian.

«Для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября. И мы с нетерпением ждем этой встречи», – сказал Трамп.

Американский лидер также назвал прошедший день «фантастическим» и поблагодарил Си за «великолепный прием, какого еще не было». Прошедшие переговоры он охарактеризовал как «чрезвычайно позитивные и продуктивные».

О чем говорили Трамп и Си Цзиньпин в Пекине: главное

Политика / Международные новости

Си в свою очередь сообщил, что стороны провели «углубленный обмен мнениями» по вопросам двусторонних отношений, а также международной и региональной повестки. По словам председателя КНР, Пекин и Вашингтон должны «сделать так, чтобы эти отношения работали, и никогда не разрушать их».

Лидер КНР подчеркнул, что Китай и США выигрывают от сотрудничества и несут потери от конфронтации. «Наши страны должны быть партнерами, а не соперниками», – отметил он.

Трамп прибыл в Китай 13 мая. Визит американского лидера продлится до 15 мая.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь