Главное из договоренностей России и Китая об укреплении партнерства

Китай и РФ будут усиливать контакты и обмены в области торговой политики, укреплять сотрудничество по ее ключевым направлениям, находить новые точки роста.

Стороны будут активно продвигать сотрудничество и повышать уровень кооперации в сферах автомобиле- и судостроения, а также гражданской авиационной промышленности, развития информационно-коммуникационных технологий, химической промышленности и металлургии. РФ и КНР готовы повышать качество и эффективность инвестиционного взаимодействия, а также повышать уровень свободы и защиты инвестиций и обеспечивать безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок.

Москва и Пекин условились продолжать укрепление отношений в области энергетики и поддерживать друг друга в нефтегазовой, угольной сфере, использовании мирного атома и возобновляемой энергетики. Стороны продолжат проекты строительства Тяньваньской атомной электростанции и Атомной электростанции «Сюйдапу».

РФ и КНР продолжат сотрудничество и в финансовой сфере, а также будут углублять кооперацию в области таможенных пошлин и налогообложения. Стороны намерены сотрудничать в этой области для достижения устойчивого экономического роста и эффективного реагирования на глобальные экономические вызовы. Они также подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области антимонопольной политики между Россией и Китаем.

Стороны продолжат развивать воздушное сообщение. Страны намерены наращивать строительство российско-китайской трансграничной транспортной инфраструктуры и обмениваться опытом в области нормативно-правового регулирования беспилотных технологий.

Государства увеличат объемы экспортно-импортных грузоперевозок по железной дороге. Страны будут углублять взаимодействие в сфере строительства автомобильных мостов и развития транспортных коридоров.