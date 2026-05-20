Главное из договоренностей России и Китая об укреплении партнерства

Главное из договоренностей России и Китая об укреплении партнерстваВ документе упоминаются области от промышленности до изобразительных искусств
В ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай состоялись переговоры российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Ведомости» собрали главное, в каких сферах договорились взаимодействовать Россия и Китай.
Безопасность, борьба с преступностью и терроризмом
В документе отмечена дружба между вооруженными силами стран и курс на углубление доверия в военной области. Стороны условились совместно реагировать на угрозы и вызовы, а также поддерживать глобальную и региональную безопасность.
Россия и Китай будут совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков, оружия, с киберпреступностью, транснациональной организованной преступностью, коррупцией и незаконной миграцией.
Стороны продолжат противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма через информационный обмен между финансовыми разведками. Они договорились усилить кооперацию в области повышения осведомленности молодежи о рисках отмывания денег и связанных с этим преступлениях.
Две страны договорились вместе реагировать на чрезвычайные ситуации, укреплять взаимодействие в области предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и помощи пострадавшим.
Торговля, транспорт, космос и энергетика
Китай и РФ будут усиливать контакты и обмены в области торговой политики, укреплять сотрудничество по ее ключевым направлениям, находить новые точки роста.
Стороны будут активно продвигать сотрудничество и повышать уровень кооперации в сферах автомобиле- и судостроения, а также гражданской авиационной промышленности, развития информационно-коммуникационных технологий, химической промышленности и металлургии. РФ и КНР готовы повышать качество и эффективность инвестиционного взаимодействия, а также повышать уровень свободы и защиты инвестиций и обеспечивать безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок.
Москва и Пекин условились продолжать укрепление отношений в области энергетики и поддерживать друг друга в нефтегазовой, угольной сфере, использовании мирного атома и возобновляемой энергетики. Стороны продолжат проекты строительства Тяньваньской атомной электростанции и Атомной электростанции «Сюйдапу».
РФ и КНР продолжат сотрудничество и в финансовой сфере, а также будут углублять кооперацию в области таможенных пошлин и налогообложения. Стороны намерены сотрудничать в этой области для достижения устойчивого экономического роста и эффективного реагирования на глобальные экономические вызовы. Они также подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области антимонопольной политики между Россией и Китаем.
Стороны продолжат развивать воздушное сообщение. Страны намерены наращивать строительство российско-китайской трансграничной транспортной инфраструктуры и обмениваться опытом в области нормативно-правового регулирования беспилотных технологий.
Государства увеличат объемы экспортно-импортных грузоперевозок по железной дороге. Страны будут углублять взаимодействие в сфере строительства автомобильных мостов и развития транспортных коридоров.
Россия и Китай будут углублять взаимодействие контактов в области спутниковой навигации и космических проектов, включая Международную научную лунную станцию, исследование Луны и дальнего космоса.
Сельское хозяйство и строительство
Стороны упомянули и сельскохозяйственную и лесную сферы. Углубление взаимодействия в аграрной сфере способствует укреплению продовольственной безопасности государств. В документе упоминается защита популяции краснокнижных животных, таких как дальневосточный леопард или большая панда. Москва и Пекин условились продолжать взаимодействие в области охраны окружающей среды и водных ресурсов.
Россия и Китай будут углублять сотрудничество в жилищном, городском и сельском строительстве, а также вместе развивать исследования в области возведения жилья в холодных регионах.
Сотрудничество в гуманитарной сфере
Две страны выступили за культурное и цивилизационное многообразие, а также поддержку культурно-исторической идентичности и духовно-нравственных ценностей друг друга. Они считают, что необходимо укреплять роль ЮНЕСКО.
В документе прописано, что стороны подчеркивают важность сохранения расположенных на территориях друг друга военно-мемориальных объектов, которые увековечивают память погибших в ходе Второй мировой войны. Россия и Китай будут вместе ухаживать за такими объектами, устанавливать судьбы погибших и пропавших без вести, а также увековечивать их память.
Россия и Китай полагают, что гуманитарное сотрудничество является общественной основой. Они высоко оценили результаты взаимодействия в сфере образования, исполнительских искусств, музейного и библиотечного дела, теле- и радиовещания, кинематографии, спорта и решили продолжить партнерские связи. Стороны приложат усилия для успешного проведения Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Углубление научно-технического и инновационного сотрудничества также необходимо для конкурентоспособности двух стран, говорится в документе.
Сотрудничество подразумевает и взаимодействие в сфере здравоохранения. Стороны продолжат последовательно развивать кооперацию в областях, связанных с охраной здоровья, таких как медицина катастроф, биологическая безопасность, профилактика инфекционных заболеваний.
Также упоминается продление безвизового режима между Россией и Китаем. Стороны будут продолжать организацию международных мероприятий и содействовать проектам в области молодежной политики и СМИ. Они отметили обмены по линии интернет-медиа и известных блогеров двух стран. Кроме того, стороны будут более активно обмениваться опытом и делиться практикой защиты и применения авторского права.