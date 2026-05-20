Итоги переговоров Путина и Си в Пекине

Итоги переговоров Путина и Си в ПекинеЛидеры рассмотрели ключевые направления сотрудничества между РФ и КНР, подписаны около 40 документов
В Пекине состоялись российско-китайские переговоры в узком и расширенном составах. По их итогам президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили перед прессой. Главное из заявлений двух лидеров – в материале «Ведомостей».
Что сообщил Путин
Путин обратил внимание на прочную основу для всемерного развития, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. По его словам, достигшие беспрецедентного уровня российско-китайские отношения продолжают развитие.
«Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, сегодняшние переговоры прошли в «традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». Были обстоятельно рассмотрены все ключевые направления сотрудничества между двумя странами, а в совместном заявлении, подписанном по итогам встреч, обозначены приоритетные направления взаимодействия. Был подписан пакет из порядка 40 межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Многие из них, по словам президента РФ, нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации.
Российский лидер подчеркнул, что в 2025 г. товарооборот России и КНР достиг почти $240 млрд. Его структура была расширена, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Современные предприятия способствовали росту встречной торговли. Сейчас практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях.
«По сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», – отметил Путин.
Россия – один из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа (в том числе сжиженного) и угля. Путин обратил внимание и на успешную работу на китайском рынке «Росатома»: на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» завершается возведение энергоблоков российского дизайна.
По словам президента РФ, прорабатывается вопрос о взаимном признании российских и китайских экологических сертификатов производства электроэнергии. В рамках визита российской делегации заключен соответствующий меморандум. Кроме того, идет речь об укреплении партнерства в области критически важных элементов и металлов для расширения внедрения «зеленых» технологий.
Одним из важнейших слагаемых российско-китайской дружбы Путин назвал гуманитарное сотрудничество. По его словам, народы России и Китая искренне интересуются историей, искусством и духовными ценностями друг друга. Интенсивно проводятся культурные, научные и молодежные обмены, растут встречные турпотоки.
О чем говорил Си Цзиньпин
Си обратил внимание, что Путин посещает Китай в 25-й раз, что свидетельствует о высоком уровне и особом характере китайско-российских отношений. Обе державы должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся центральных интересов двух государств, и играть друг для друга роль стратегического оплота.
По мнению Си, на международной арене существует угроза возврата к «миру джунглей». Председатель КНР назвал мир «совсем не спокойным». По его словам, причиненный односторонними действиями и гегемонией урон «зашкаливает».
«В этой связи я выдвинул концепцию "Сообщества единой судьбы человечества" и четыре глобальные инициативы, которые пользуются широкой поддержкой со стороны мирового сообщества, в том числе и России. Будучи постоянными членами Совета ООН, Китай и Россия будут <...>, как ответственные мировые державы, защищать авторитет ООН и международную справедливость, противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять», – заявил Си.
Китайский лидер также отметил, что китайско-российская дружба все больше поддерживается молодыми людьми. Народы обеих стран становятся ближе и все лучше понимают друг друга, подчеркнул он.
Си выразил мнение, что России и Китаю стоит воспользоваться благоприятной динамикой и углублять сотрудничество по сопряжению 15-й пятилетней программы Китая с национальными целями развития российского государства до 2030 г.