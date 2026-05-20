Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KZOS59,7-0,17%CNY Бирж.10,402+0,49%IMOEX2 643,21-0,76%RTSI1 167,96-0,76%RGBI119,13-0,06%RGBITR781,82-0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Итоги переговоров Путина и Си в Пекине

Лидеры рассмотрели ключевые направления сотрудничества между РФ и КНР, подписаны около 40 документов
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Си обратил внимание, что Путин посещает Китай в 25-й раз, что свидетельствует о высоком уровне и особом характере китайско-российских отношений. По его словам, Москва и Пекин будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Обе державы должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов двух сторон, и быть стратегическим оплотом друг для друга.

В Пекине состоялись российско-китайские переговоры в узком и расширенном составах. По их итогам президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили перед прессой. Главное из заявлений двух лидеров – в материале «Ведомостей».

Что сообщил Путин

Путин обратил внимание на прочную основу для всемерного развития, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. По его словам, достигшие беспрецедентного уровня российско-китайские отношения продолжают развитие.

«Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – подчеркнул российский лидер.

Что обсуждают Путин и Си на российско-китайских переговорах

Политика / Международные отношения

По словам Путина, сегодняшние переговоры прошли в «традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». Были обстоятельно рассмотрены все ключевые направления сотрудничества между двумя странами, а в совместном заявлении, подписанном по итогам встреч, обозначены приоритетные направления взаимодействия. Был подписан пакет из порядка 40 межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Многие из них, по словам президента РФ, нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации.

Российский лидер подчеркнул, что в 2025 г. товарооборот России и КНР достиг почти $240 млрд. Его структура была расширена, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Современные предприятия способствовали росту встречной торговли. Сейчас практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях.

«По сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», – отметил Путин.

Россия – один из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа (в том числе сжиженного) и угля. Путин обратил внимание и на успешную работу на китайском рынке «Росатома»: на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» завершается возведение энергоблоков российского дизайна.

Ушаков: за чаепитием Путин и Си обсудят Украину, Иран и отношения с США

Политика / Международные отношения

По словам президента РФ, прорабатывается вопрос о взаимном признании российских и китайских экологических сертификатов производства электроэнергии. В рамках визита российской делегации заключен соответствующий меморандум. Кроме того, идет речь об укреплении партнерства в области критически важных элементов и металлов для расширения внедрения «зеленых» технологий.

Одним из важнейших слагаемых российско-китайской дружбы Путин назвал гуманитарное сотрудничество. По его словам, народы России и Китая искренне интересуются историей, искусством и духовными ценностями друг друга. Интенсивно проводятся культурные, научные и молодежные обмены, растут встречные турпотоки.

О чем говорил Си Цзиньпин

Си обратил внимание, что Путин посещает Китай в 25-й раз, что свидетельствует о высоком уровне и особом характере китайско-российских отношений. Обе державы должны продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся центральных интересов двух государств, и играть друг для друга роль стратегического оплота.

МИД КНР: безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до конца 2027 года

Политика / Международные отношения

По мнению Си, на международной арене существует угроза возврата к «миру джунглей». Председатель КНР назвал мир «совсем не спокойным». По его словам, причиненный односторонними действиями и гегемонией урон «зашкаливает».

«В этой связи я выдвинул концепцию "Сообщества единой судьбы человечества" и четыре глобальные инициативы, которые пользуются широкой поддержкой со стороны мирового сообщества, в том числе и России. Будучи постоянными членами Совета ООН, Китай и Россия будут <...>, как ответственные мировые державы, защищать авторитет ООН и международную справедливость, противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять», – заявил Си.

Китайский лидер также отметил, что китайско-российская дружба все больше поддерживается молодыми людьми. Народы обеих стран становятся ближе и все лучше понимают друг друга, подчеркнул он.

Си выразил мнение, что России и Китаю стоит воспользоваться благоприятной динамикой и углублять сотрудничество по сопряжению 15-й пятилетней программы Китая с национальными целями развития российского государства до 2030 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её