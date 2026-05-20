Ушаков: за чаепитием Путин и Си обсудят Украину, Иран и отношения с США
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время чаепития обсудят ситуацию на Украине, в Иране, а также отношения с США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС «Вести».
Он отметил, что Пекин интересуют все международные проблемы, потому что КНР играет колоссальную роль в международных делах.
19 мая начался официальный визит Путина в Китай. Центральная программа проходит 20 мая. Закончится официальный визит, по традиции, разговором Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за чаем – в Доме народных собраний.
Стороны уже подписали совместное заявление об укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. На переговорах в узком формате Путин и Си договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, заключенном 25 лет назад.