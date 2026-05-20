Ушаков: за чаепитием Путин и Си обсудят Украину, Иран и отношения с США

Стороны уже подписали совместное заявление об укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. На переговорах в узком формате Путин и Си договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР, заключенном 25 лет назад.