Что сказали Путин и Си на традиционном чаепитии после переговоров

Стороны сочли визит успешным
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин после официальных переговоров в Пекине провели неформальное чаепитие, в ходе которого подвели итоги визита российской делегации и обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.

«Ведомости» собрали основные тезисы двух лидеров по итогам чаепития.

Си Цзиньпин заявил, что считает визит Путина «весьма удачным и успешным». По его словам, в ходе переговоров стороны подписали большое количество совместных и итоговых документов. Он подчеркнул, что, несмотря на краткий формат визита, его результаты оказались «большими и богатыми» и демонстрируют «реальное историческое значение отношений» между Россией и Китаем.

Путин в ответ поблагодарил Си Цзиньпина и китайскую сторону за организацию встречи и заявил, что переговоры были «успешными, плодотворными и насыщенными». «Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития», – сказал президент России.

Путин отметил, что работа велась «по каждому вопросу» и «по каждому шагу», а достигнутые договоренности стали результатом конкретной совместной работы двух сторон.

Российский лидер также отдельно поблагодарил команды Москвы и Пекина, которые занимались подготовкой визита и переговоров.

Визит Путина в Китай стал его первой зарубежной поездкой в 2026 г. 20 мая в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи стороны договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, которому в этом году исполняется 25 лет. Было подписано около 40 документов.

