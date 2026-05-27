Два учебных самолета ВМС США потерпели крушение
Два тренировочных самолета ВМС США T-45C Goshawk потерпели крушение в восточной части штата Миссисипи. Оба пилота успели катапультироваться, сообщил телеканал CBS News.
Транспортные средства разбились 26 мая в 12:30 по местному времени (20:30 мск) на частной сельской территории. Пилотов доставили в местную больницу для обследования.
На место происшествия прибыли руководство города и военнослужащие США. Причина крушения пока неизвестна, ее расследуют. Дополнительную информацию пока не предоставляли
T-45C Goshawk - это двухместный поступивший на вооружение в 1997 г. самолет, предназначенный для обучения пилотов ВМС и Корпуса морской пехоты США. Их стоимость составляет около $17 млн за единицу.
3 мая в Техасе потерпел крушение небольшой самолет, на борту которого находились четверо участников спортивной команды по пиклболу. Никто не выжил. Позднее стало известно, что в полете у воздушного судна возникли технические проблемы.