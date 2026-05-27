Захарова назвала кощунством комментарии Запада о теракте в Старобельске
Реакция западных стран на атаку ВСУ на колледж в Старобельске стала чудовищным кощунством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Но после того как мы услышали вот это чудовищное, расчеловеченное кощунство, когда постоянные представители стран Запада не нашли слов для того, чтобы выразить сочувствие и на этом фоне еще навинтили ложь о том, что чуть ли это не командные пункты были, <...> люди требовали, <...> чтобы что-то было сделано экстраординарное», – сказала дипломат.
Она объяснила, что после этого была организована поездка иностранных журналистов в Старобельск. При этом Захарова напомнила, что информации об этом теракте было много, на месте происшествия работали СМИ, были сюжеты по телевизору и текстовые материалы.
26 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что секретариат Организация Объединенных Наций использует расплывчатые формулировки в оценках трагедии в Старобельске. По словам дипломата, подобный подход вызывает «особенное беспокойство», поскольку международные структуры избегают конкретных оценок произошедшего.
22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Число погибших составило 21 человек, пострадавших – 63. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.