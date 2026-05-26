Небензя раскритиковал реакцию Секретариата ООН на атаку по Старобельску
Секретариат Организация Объединенных Наций использует расплывчатые формулировки в оценках трагедии в Старобельске. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».
По словам дипломата, подобный подход вызывает «особенное беспокойство», поскольку международные структуры избегают конкретных оценок произошедшего.
Небензя отметил, что российская сторона регулярно направляет в ООН материалы, которые содержат доказательства преступлений против гражданского населения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по мнению Москвы, игнорирует эти данные.
При этом дипломат подчеркнул готовность России предоставлять дополнительные материалы по запросу Секретариата ООН.
26 мая официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что украинские СМИ радовались удару ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. По ее словам, реакция в украинском информационном пространстве носила «аморальный и антигуманный характер», независимо от обстоятельств самого инцидента. Захарова утверждает, что в украинских источниках наблюдалось «глумление над произошедшим», включая комментарии на разных уровнях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что в Кремле не увидели осуждения Украины при освещении теракта в общежитии Старобельска в иностранных СМИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что ответственность за атаку на педагогический колледж в Старобельске должны нести не только непосредственные исполнители, но и западные страны, поддерживающие Киев.