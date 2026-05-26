Захарова заявила о глумлении украинских СМИ над трагедией в Старобельске
Украинские СМИ радовались удару ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе I Международного форума по безопасности, передает ТАСС.
По ее словам, реакция в украинском информационном пространстве носила «аморальный и антигуманный характер», независимо от обстоятельств самого инцидента. Захарова утверждает, что в украинских источниках наблюдалось глумление над произошедшим, включая комментарии на разных уровнях.
Представитель МИДа также отметила, что подобная реакция, по ее мнению, повлияла на «принятие соответствующих решений».
Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила, что ЕС не планирует эвакуацию своих дипломатов из Киева и намерен, напротив, нарастить военную поддержку Украины. Комментируя предупреждения МИД России о необходимости эвакуации западных дипломатов из украинской столицы, Хиппер подчеркнула, что позиция ЕС остается неизменной.
25 мая в МИД РФ заявили, что ВС России будет последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске.