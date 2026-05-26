ЕС отказался вывозить дипломатов из Киева
Европейский союз (ЕС) не планирует эвакуацию своих дипломатов из Киева и намерен, напротив, нарастить военную поддержку Украины. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.
Комментируя предупреждения МИД России о необходимости эвакуации западных дипломатов из украинской столицы, Хиппер подчеркнула, что позиция ЕС остается неизменной.
По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель также намерен добиваться привлечения к ответственности всех, кого считает причастными к ударам по гражданской инфраструктуре.
Хиппер сообщила, что Европейская служба внешних действий вызвала главу миссии России при ЕС для доведения позиции Евросоюза.
25 мая в МИД РФ заявили, что ВС России будет последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. По заявлению министерства, Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Украинская сторона проигнорировала Женевскую конвенцию 1949 г., регулирующую защиту гражданского населения во время конфликтов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что в Кремле не увидели осуждения Украины при освещении теракта в общежитии Старобельска в иностранных СМИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что ответственность за атаку на педагогический колледж в Старобельске должны нести не только непосредственные исполнители, но и западные страны, поддерживающие Киев.