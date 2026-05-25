IMOEX2 627,24+0,06%RTSI1 162,26+0,06%RGBI119,21-0,1%
Главная / Политика /

В Кремле не увидели осуждения теракта в Старобельске в западных СМИ

Ведомости

В Кремле не увидели осуждения Украины при освещении теракта в общежитии Старобельска в иностранных СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не слышали и не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте», – сказал он.

Песков поздравил коллег, которые смогли быстро организовать поездку более 50 иностранных журналистов из 19 стран к месту трагедии в Старобельске. По его словам, целый ряд западных СМИ приняли решение туда не ехать под различными предлогами.

Фото.

Что увидели представители СМИ на месте обстрела колледжа в Старобельске

Политика / Фото

«Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. И, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины», – заключил представитель Кремля.

22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Число погибших составило 21 человек, пострадавших – 63. Главное управление Следственного комитета ЛНР возбудило уголовное дело о теракте.

24 мая представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЛНР полетели представители Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Как отметил дипломат, решение направить в ЛНР представителей СМИ было принято после «откровенной лжи западных представителей», распространенной в Совете Безопасности ООН. Постпред Латвии Санита Павлюта-Десландес, в свою очередь, отрицала факт нанесения удара по учебному заведению.

