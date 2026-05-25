В Кремле не увидели осуждения теракта в Старобельске в западных СМИ
В Кремле не увидели осуждения Украины при освещении теракта в общежитии Старобельска в иностранных СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не слышали и не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте», – сказал он.
Песков поздравил коллег, которые смогли быстро организовать поездку более 50 иностранных журналистов из 19 стран к месту трагедии в Старобельске. По его словам, целый ряд западных СМИ приняли решение туда не ехать под различными предлогами.
«Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. И, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины», – заключил представитель Кремля.
22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Число погибших составило 21 человек, пострадавших – 63. Главное управление Следственного комитета ЛНР возбудило уголовное дело о теракте.
24 мая представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЛНР полетели представители Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Как отметил дипломат, решение направить в ЛНР представителей СМИ было принято после «откровенной лжи западных представителей», распространенной в Совете Безопасности ООН. Постпред Латвии Санита Павлюта-Десландес, в свою очередь, отрицала факт нанесения удара по учебному заведению.