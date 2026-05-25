Матвиенко: ответственность за теракт в Старобельске должны нести спонсоры Киева
Ответственность за атаку на педагогический колледж в Старобельске должны нести не только непосредственные исполнители, но и западные страны, поддерживающие Киев. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Форума тружеников села.
Матвиенко напомнила о произошедшем 22 мая ударе по колледжу в Старобельске. По ее словам, атака была целенаправленно совершена против беззащитных и невинных детей.
Она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших и отметила, что в ЛНР объявлены дни траура. Матвиенко также заявила, что российские военные уже дали ответ на произошедшее.
«Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени», – сказала она.
Отдельно председатель СФ возложила часть ответственности на государства, оказывающие поддержку Украине. По ее мнению, «европейские спонсоры» и «западные кураторы» также должны ответить за случившееся. Она также указала на то, что западные страны не осудили произошедшее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 25 мая также заявил, что в Кремле не увидели осуждения Украины при освещении теракта в общежитии Старобельска в иностранных СМИ.
22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. В результате 21 человек погиб, 63 пострадало. Главное управление Следственного комитета ЛНР возбудило уголовное дело о теракте.
24 мая представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЛНР прибыли журналисты из 19 государств. Дипломат отметила, что решение направить в ЛНР представителей СМИ было принято после «откровенной лжи западных представителей», распространенной в Совете Безопасности ООН. В частности, постпред Латвии Санита Павлюта-Десландес отрицала факт нанесения удара по учебному заведению.