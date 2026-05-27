Парламент Шотландии поддержал призыв к референдуму о независимости
Парламент Шотландии поддержал инициативу о проведении референдума о независимости от Великобритании, сообщило в соцсети X шотландское правительство.
По данным издания The National, проведение референдума поддержали большинство депутатов (72 против 55). Первый министр Шотландии Джон Суинни обратился к правительству Великобритании и потребовал издать указ в соответствии со ст. 30 Акта о Шотландии 1998 г. Документ передал бы парламенту Шотландии полномочия по организации референдума о независимости.
В октябре 2025 г. Шотландия требовала от правительства Великобритании компенсировать около 26 млн фунтов стерлингов, потраченных на обеспечение безопасности во время визитов президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Министр финансов Шотландии Шона Робисон заявляла, что эти визиты стали «существенным операционным и финансовым бременем» для государственных служб, особенно для полиции Шотландии. При этом Лондон отказался компенсировать эти затраты, заявив, что визиты Трампа и Вэнса носили частный характер и «не являлись официальными делами правительства Великобритании».