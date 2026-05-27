CNY Бирж.10,438-0,3%MGTS1 318-1,35%VEON-RX58,2-2,84%IMOEX2 581,99+0,07%RTSI1 134,93+0,07%RGBI118,8-0,07%RGBITR781,29-0,04%
Главная / Политика /

Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что этот праздник обращает верующих к истокам ислама, а также утверждает ценности добра и справедливости, милосердия и благочестия.

Путин отдельно подчеркнул вклад мусульманских организаций в общественную и культурную жизнь страны. По его словам, они уделяют внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию молодежи в духе патриотизма, а также реализации образовательных, социальных и благотворительных инициатив.

«И конечно, глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», – говорится в поздравлении президента.

Курбан-байрам – один из главных исламских праздников, который знаменует завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку. Традиционно в этот день проходят праздничные богослужения и намаз, а кульминацией праздника становится обряд жертвоприношения.

20 марта Путин также поздравлял мусульман России с Ураза-байрамом. Тогда президент отмечал, что праздник символизирует стремление к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию, а также обращает верующих к духовным ценностям ислама.

