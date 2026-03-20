Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что этот праздник на протяжении столетий символизирует стремление к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию, а также обращает верующих к непреходящим ценностям ислама. Он подчеркнул, что мусульмане России бережно относятся к духовным традициям предков и широко отмечают Ураза-байрам как в общинах, так и в семейном кругу.

По словам президента, доброй традицией стало проведение в священный месяц благотворительных, культурно-просветительских и детских мероприятий.

Путин также указал на вклад мусульманских организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи и развитие взаимодействия с государственными и общественными структурами. Лидер РФ выразил признательность мусульманам, участвующим в защите страны, а также тем, кто поддерживает семьи военнослужащих.

«Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», – заключил президент.

6 июня 2025 г., Путин поздравлял мусульман с праздником Курбан-байрам, отмечая его значение для единения людей и приобщения верующих к духовному наследию предков.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её