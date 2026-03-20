Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что этот праздник на протяжении столетий символизирует стремление к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию, а также обращает верующих к непреходящим ценностям ислама. Он подчеркнул, что мусульмане России бережно относятся к духовным традициям предков и широко отмечают Ураза-байрам как в общинах, так и в семейном кругу.
По словам президента, доброй традицией стало проведение в священный месяц благотворительных, культурно-просветительских и детских мероприятий.
Путин также указал на вклад мусульманских организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи и развитие взаимодействия с государственными и общественными структурами. Лидер РФ выразил признательность мусульманам, участвующим в защите страны, а также тем, кто поддерживает семьи военнослужащих.
«Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», – заключил президент.
6 июня 2025 г., Путин поздравлял мусульман с праздником Курбан-байрам, отмечая его значение для единения людей и приобщения верующих к духовному наследию предков.