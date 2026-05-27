РБК: бывший замсекретаря Совбеза Олег Храмов стал советником главы Сбербанка

10 декабря 2025 г. президент России Владимир Путин уволил Храмова с должности заместителя секретаря Совбеза. На его место назначили Максима Кутомкина. Храмов занимал пост замсекретаря Совбеза с 17 января 2017 г. Он также является заслуженным сотрудником органов безопасности РФ. В 2009–2017 гг. работал первым заместителем руководителя службы ФСБ России.