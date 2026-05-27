В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2
В Павлодарской области в Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2, проводивший авиационно-химические работы. Один человек погиб, один пострадал, сообщает Kazinform со ссылкой на данные минтранса республики.
По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи. На борту находилось два члена экипажа. Один погиб в результате крушения, второго пилота спасатели извлекли из воздушного судна. Он находится в сознании.
19 мая Ан-2 аварийно приземлился в лесу в Томпонском районе Республики Саха (Якутия). На его борту было восемь человек. На борту самолета находились восемь человек – два члена экипажа и шесть парашютистов. После аварийной посадки все они были эвакуированы, медицинская помощь оказана на месте. Росавиация классифицировала произошедшее как аварию.
АН-2 – советский легкий многоцелевой биплан, разработанный в ОКБ Олега Антонова и впервые поднявшийся в небо 31 августа 1947 г. Машина, способная перевозить до 12 пассажиров или 1,5 т груза, известна своей способностью взлетать и садиться на неподготовленные грунтовые площадки длиной всего 150–250 м благодаря бипланной схеме с развитой механизацией крыла. Самолет получил народное прозвище «кукурузник» в наследство от предшественника По-2, которое закрепилось за ним в 1950-е гг., когда Ан-2 массово использовался для обработки полей.