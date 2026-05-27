В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2

19 мая Ан-2 аварийно приземлился в лесу в Томпонском районе Республики Саха (Якутия). На его борту было восемь человек. На борту самолета находились восемь человек – два члена экипажа и шесть парашютистов. После аварийной посадки все они были эвакуированы, медицинская помощь оказана на месте. Росавиация классифицировала произошедшее как аварию.