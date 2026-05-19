В Якутии Ан-2 совершил жесткую посадку и сгорел

Ведомости

В районе поселка Теплый Ключ Томпонского района Республики Саха (Якутия) самолет Ан-2 авиакомпании «МиАн» совершил жесткую посадку после отказа двигателя. Воздушное судно сгорело, все находившиеся на борту люди выжили. Об этом сообщила Росавиация.

По данным ведомства, на борту самолета находились восемь человек – два члена экипажа и шесть парашютистов. После аварийной посадки все они были эвакуированы, медицинская помощь оказана на месте. Росавиация классифицировала произошедшее как аварию.

Расследованием причин инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Якутским межтерриториальным управлением Росавиации. Проверка будет проводиться в соответствии с действующими правилами расследования авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами в России.

Как сообщалось на сайте регионального управления МЧС России, самолет вылетел из села Теплый Ключ и командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Затем он не выходил на связь. После аварийной посадки в МЧС сообщили о координатах воздушного судна. Пассажиры вышли из леса пешком в сторону Теплого Ключа.

В октябре 2025 г. в результате крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае погиб человек. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе. На борту судна были два человека.

