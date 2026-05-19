Ан-2 совершил аварийную посадку в якутском лесу
Ан-2 с восемью людьми на борту совершил аварийную посадку в лесу в Томпонском районе Республики Саха (Якутия). Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Самолет вылетел из села Теплый Ключ, и командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Затем он не выходил на связь. После аварийной посадки в МЧС сообщили о координатах воздушного судна. Пассажиры вышли из леса пешком в сторону Теплого ключа.
Из Якутска на место отправились спасатели и медики, авиаторы и спасатели МЧС России находятся в готовности.
В октябре 2025 г. при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погиб человек. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту судна были два человека.