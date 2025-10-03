При крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погиб один человек
В результате крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту судна были два человека. Предварительно, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (13:00 мск). Борт совершил жесткую посадку после выполнения авиационных работ.
Указывается, что устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.