При крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погиб один человек

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту судна были два человека. Предварительно, инцидент произошел около 17:00 по местному времени (13:00 мск). Борт совершил жесткую посадку после выполнения авиационных работ.