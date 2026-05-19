Что известно об аварийной посадке Ан-2 в Якутии

Что известно об аварийной посадке Ан-2 в ЯкутииПричиной стал отказ двигателя
Самолет Ан-2 аварийно приземлился в лесу в Томпонском районе Республики Саха (Якутия). На его борту было восемь человек, данные о пострадавших уточняются.
Самолет вылетел из села Теплый Ключ, сообщило регуправление МЧС России. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России, Ан-2 выполнял авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки.
Командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего не выходил на связь. В МЧС сообщили о координатах воздушного судна после его аварийной посадки. Пассажиры вышли из леса пешком в сторону Теплого Ключа.
Вынужденная посадка была совершена из-за отказа двигателя на расстоянии 5–7 км от поселка Теплый Ключ Томпонского района, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ. После посадки самолет загорелся, размер ущерба устанавливается.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 1 ст. 263 УК РФ). На место выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что Ан-2 принадлежит авиакомпании «Миан». Якутская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
По данным Telegram-канала Baza, пилот Ан-2 получил множественные ожоги: самолет полностью сгорел при аварийной посадке. Пилоту оказали медицинскую помощь на месте, остальные участники рейса не пострадали, утверждает Telegram-канал. Проблемы с самолетом начались примерно через 4 км полета. Baza также сообщила, что пассажиры добрались до берега реки Восточная Хандыга.
АН-2 – советский легкий многоцелевой биплан, разработанный в ОКБ Олега Антонова и впервые поднявшийся в небо 31 августа 1947 г. Машина, способная перевозить до 12 пассажиров или 1,5 т груза, известна своей способностью взлетать и садиться на неподготовленные грунтовые площадки длиной всего 150–250 м благодаря бипланной схеме с развитой механизацией крыла. Самолет получил народное прозвище «кукурузник» в наследство от предшественника По-2, которое закрепилось за ним в 1950-е гг., когда Ан-2 массово использовался для обработки полей. Самолет попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире машина, производившаяся более 60 лет подряд.