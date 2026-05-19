Что известно об аварийной посадке Ан-2 в Якутии

АН-2 – советский легкий многоцелевой биплан, разработанный в ОКБ Олега Антонова и впервые поднявшийся в небо 31 августа 1947 г. Машина, способная перевозить до 12 пассажиров или 1,5 т груза, известна своей способностью взлетать и садиться на неподготовленные грунтовые площадки длиной всего 150–250 м благодаря бипланной схеме с развитой механизацией крыла. Самолет получил народное прозвище «кукурузник» в наследство от предшественника По-2, которое закрепилось за ним в 1950-е гг., когда Ан-2 массово использовался для обработки полей. Самолет попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире машина, производившаяся более 60 лет подряд.