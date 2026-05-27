В Индии заявили, что продолжат закупать вооружения в России

21 мая «Ведомости» писали, что с 2022 г. число компаний в России с учредителями из Индии выросло в три раза до более чем 1000. При этом их доля, несмотря на то что торговля России и Индии на втором месте после торговли России с Китаем, составляет всего лишь 1,6% от числа фирм с иностранным участием. Выручка компаний с индийским участием растет последние пять лет и в 2025 г. составила около 200 млрд руб. ($2,8 млн).